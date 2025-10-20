Таа е женски Халк, има поголеми бицепси од Шварценегер: Ги носи мажите на рамената како да се бисери (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Џеки Корн од холандскиот град Шаген стана вистинска интернет сензација благодарение на нејзините неверојатно развиени мускули. Нејзините бицепси, кои ги надминуваат дури и оние на бодибилдинг легендата Арнолд Шварценегер, ја направија позната под прекарот „женски Халк“.Сила, посветеност и секојдневен тренингЏеки тренира два до три часа секој ден , користејќи екстремно тешки тежини. Нејзиниот пристап кон тренингот е едноставен и упорен. Од 2021 година, кога го започна своето патување во светот на бодибилдингот, Џеки си постави јасна амбиција – еден ден да настапи на големата сцена на WWE борењето.Бицепс од 64 сантиметриВо интервју за „Hooked on the Look“, Џеки откри дека нејзините мускули не се импресивни само на прв поглед – тие се поголеми од оние што ги имал Арнолд во својот најдобар период. Додека бицепсите на Шварценегер во златната ера биле околу 56 см, на Џеки достигнуваат 64 см. Нејзиниот тренер, професионалниот борач Амер, не го крие својот ентузијазам:– Таа е жената со најголемите раце во Холандија, можеби дури и во светот.Прегледи, коментари и реакцииСо повеќе од 61.000 следбеници на Инстаграм, Џеки привлекува внимание секој ден каде и да се појави.– Луѓето ме гледаат, децата дури и се плашат. Еднаш тренерот ми рече: „Ги исплаши децата“, рече таа со насмевка. Иако реакциите понекогаш се негативни, таа не се грижи за коментарите.– Луѓето можат да кажат што сакаат. Велат дека се е дебело, а кога ќе го допрат – само велат „ох, ова е тешко“. Секако дека е тешко, тренирам секој ден. Не ме интересира што мислат.Начин на живот и исхранаЏеки вложува огромен напор не само во теретана, туку и во исхраната. На месечно ниво, тој троши околу 500 евра за храна. Нејзиното дневно мени е далеку од луксузно – осум јајца, пилешко и спанаќ се дневни оброци.– Менито е доста тажно, но чисто и здраво, вели Џеки.Сила што инспирира и поларизираВо теретана, тој лесно може да крева возрасни мажи и да турка 200 килограми. Тој гордо вели:– Имам поголеми бицепси од Арни… Извини, Арни!Нејзиниот тренер верува дека Џеки ги поместува границите на општествените норми:– Таа е верзија на „женскиот Халк“, вистинска верзија за борење од реалниот живот.Реакции од интернет – од восхит до критикиВидеата од тренинзите на Џеки на YouTube станаа вирални. Многумина ја поддржуваат: „Таа е во теретана секој ден и е посветена на она што го прави. Браво“, „Горд сум на неа, таа е вистински спортист“, „Таа е неверојатна! Се надевам дека наскоро ќе ја видам во WWE!“Сепак, не недостасуваат негативни коментари. Некои изразуваат загриженост за нејзиното здравје, додека други го доведуваат во прашање нејзиниот физички изглед: „Тоа не е здраво“, „Како ти е холестеролот?“ или „Тоа се раце покриени со маснотии“.

