Таа е луда по својот сопруг, но една негова навика ја излудува: „Никогаш не го прави тоа“ 

Мили Боби Браун и Џејк Бон Џови се сè уште нововенчана двојка, и иако не зборуваат многу за својот приватен живот, актерката откри некои детали.

Мили Боби Браун (22) и нејзиниот сопруг, Џејк Бон Џови , син на познатиот пејач Џон Бон Џови , се венчаа во 2024 година во Хрватска, а минатото лето станаа родители на девојче кое го посвоија .

Актерката стана мајка на 22 години , а претходно отворено зборуваше за желбата да има големо семејство, бидејќи е едно од четири деца, исто како и нејзиниот сопруг.

Бидејќи во ниту еден брак не е сè совршено, во нивниот има мали недоразбирања, а Мили со задоволство сподели со јавноста еден детаљ од својот приватен живот. Таа откри навика на нејзиниот сопруг која буквално ја излудува , а веднаш стана вирална.

„ Мојот сопруг никогаш, ама баш никогаш не пакува облека “, рече Мили, објаснувајќи дека кога оди на патување, носи голем куфер, додека Џејк обично носи само мобилен телефон, а обично го позајмува полначот од неа.

„Кога стигнавме на нашето одредиште, тој го вади лаптопот и вели: „Мили, немам што да облечам “. Јас одговарам: „О, зарем, па не спакувала ништо како да имаш“, откри Мили, додавајќи дека обично тогаш оди на шопинг и купува сè што му треба.

„Тој претпочита да не пакува, за кога ќе стигнеме таму, да купи сè за патувањето за кое не се подготвил“, ѝ рекла Мили Боби Браун, откривајќи дека немаат ист вкус и дека Џејк обично предлага да се оди на шопинг во луксузни продавници, додека таа би сакала да ги купи основните работи во обична стоковна куќа.

