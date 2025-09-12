Таа е џин, може да го носи во заби: Нивната љубов е посилна од сè, тие ги уништуваат сите предрасуди 

0 SHARES Сподели Твитни

Елисана да Круз Силва е висока над два метра, а нејзиниот сопруг е многу понизок од неа. Нивната љубовна приказна предизвика контроверзии и поделени коментари.Замислете дека секој пат кога излегувате во градот, добивате погледи, шепотења и потсмев од непознати минувачи. Токму вака изгледа секојдневниот живот на Елисана да Круз Силва, која е висока 206 сантиметри, и нејзиниот сопруг Франсиналдо да Силва Карваљо, кој е многу понизок. Наместо да се кријат од погледите и осудите, тие гордо ја покажуваат својата љубов, кажувајќи им на сите дека среќата не е во бројките, туку во срцето.Љубов што ги надминува височинитеЕлисан живее со гигантизам, ретка медицинска состојба предизвикана од тумор на хипофизата , кој предизвикува прекумерно лачење на хормон за раст. Таа отсекогаш била повисока од сите, дури и од нејзините родители. Иако многумина верувале дека нејзината висина ќе биде пречка во наоѓањето партнер, судбината имала поинаков план. View this post on Instagram A post shared by Elisane da Cruz Silva (@elisanyoficial)Пред осум години, додека работела во близина на својот дом во Салинополис, Елисан го запознала Франсиналдо. Иако бил понизок за повеќе од 40 сантиметри, веднаш се разгорела искра меѓу нив. Две години подоцна, тие се венчале, а набргу потоа го добиле синот Анџело, кој сега има три години.Борба против предрасудите Нивната врска не била без предизвици. На улица, луѓето ги гледаат, се насмевнуваат, па дури и даваат непријатни коментари.– На почетокот, многу страдав и паднав во депресија поради сите тие предрасуди. Но, денес научив да го игнорирам тој шум. Луѓето секогаш ќе имаат што да кажат, но јас бирам да го живеам својот живот – искрена е Елисан. View this post on Instagram A post shared by Elisane da Cruz Silva (@elisanyoficial)Дури и семејството на почетокот беше скептично.– Мислев дека нивната врска нема да трае, бидејќи разликата во висина е преголема – призна тетката на Франсиналда.Сепак, кога видоа колку се среќни заедно, сите сомнежи исчезнаа. Денес, семејството и пријателите ги поддржуваат безрезервно.Болката од загубата и моќта на новиот почетокПред да станат родители, Елисан и Франсиналд поминале низ тежок и болен период. Во првата бременост, Елисан изгубила близнаци.– Отсекогаш сум сонувала да бидам мајка, а кога ми кажаа дека ги изгубив двете бебиња, се чувствував како целиот мој свет да се срушил – се сеќава таа низ солзи.Сепак, надежта наскоро се појави во форма на нова бременост и раѓање на нивниот син, Анџело. Лекарите ја советуваа дека можеби нема да може да се породи природно поради нејзината висина, но за среќа за нив, породувањето помина без никакви компликации.– Тој момент беше најубавиот и најсреќниот во нашиот живот – вели гордата мајка.Семејство, соништа и иднинаДенес, Елисан има големи соништа. Тој сака да изгради успешна кариера како модел и да му обезбеди подобар живот на својот син. Нивната заедничка поддршка и поддршка е нивниот сопруг Франсиналдо, кој вели:– Мојот сон е таа да успее во манекенството, а заедно да му дадеме на нашиот син сè што заслужува – призна тој. Нивната врска не е само родителска задача, туку вистинска љубовна приказна. „Не сме заедно само поради детето. Навистина се сакаме и се бираме секој ден“, искрено вели Елисан.Приказната за Елисана и Франсиналдо е доказ дека вистинската љубов не познава граници, не ја интересира различноста – ниту висината, ниту ништо друго.

Пронајдете не на следниве мрежи: