Таа е 24 години помлада и има бурен живот зад себе: Познат заводник љуби убава русокоса?

Кевин Костнер повторно е во центарот на вниманието поради својот емотивен живот, овој пат со добри вести.Познатиот актер Кевин Костнер (70) наводно е во врска со режисерката Кели Нунан Горс (46), објави „Пипл“.Според извор близок до потенцијалната двојка, тие се гледаат неодамна и засега нема индикации дека тоа ќе стане посериозна врска.„Тој и Кели се дружат, но засега сè е опуштено , таа го смета за прекрасен и интересен“, рече изворот.Ова би значело дека актерката конечно започнала нешто ново по разводот , но режисерката, исто така, оставила тежок период зад себе.Животот на Буран – Кели Нунан ГорсТаа се разведе од милијардерот Алек Горес минатата година . Тие беа во брак од 2016 година и имаат шестгодишна ќерка.„Беше болно. Иако јас го започнав разговорот за развод, ниту еден од нас не го сакаше тоа. Ми се скрши срцето “, рече Кели во тоа време.Покрај разводот, таа доживеала и трагедија кога куќата во која живеела изгорела во ужасен пожар.Бурниот живот не е непознат за Кевин Костнер , кој го прекина бракот со Кристин Баумгартнер во 2024 година по 20 години заедно. Кратко потоа, таа пронајде нова љубов и сега е свршена.

