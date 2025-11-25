Таа има 44 години и ја напушти работата во болницата поради „Only Fans“: „Пријателите ме оставија, но вака го хранам семејството“

0 SHARES Сподели Твитни

Чери Блум (44), чие вистинско име е Лиза, води исклучително динамичен живот. За само 9 фунти на час, тој работи за одржување на чистотата во болниците, додека се грижи за своето семејство и објавува провокативни фотографии на OnlyFans .

Како сè започна

За време на пандемијата на коронавирусот, Чери влезе во светот на онлајн содржините за возрасни за да обезбеди доволно пари за своето семејство. Она што тогаш беше само дополнителен извор на приход, наскоро стана нејзин главен бизнис и голема страст.

Денес, таа заработува до 2.000 фунти дневно, има над 75.000 следбеници на Инстаграм и се смета за една од најуспешните ѕвезди на „Only Fans“ во Шкотска.

Вака изгледа „Чери Блум“:

Баланс помеѓу семејството и работата

Шери тврди дека оваа работа е подеднакво напорна како и нејзината дневна работа во болницата.Таа работи претежно ноќе, кога нејзините деца спијат, и снима содржини до раните утрински часови. Тој спие само неколку часа пред да стане во шест часот наутро за училишната тура, а потоа продолжува со снимањето.

Фотографија од црешовото цветање

Нејзините пријатели ѝ го свртеа грбот.

Шери признава дека изгубила некои луѓе во својот живот поради работата. Многумина за кои мислела дека ќе ја поддржат ѝ го свртеле грбот, а некои озборувале, ја навредувале на социјалните мрежи и се обидувале да ја засрамат.

И покрај сè, таа вели дека оваа работа ѝ дала огромна самодоверба. Многу нејзини врсници ѝ рекле дека таа била инспирација за нив да започнат сопствена кариера во индустријата, а Шери ги гледа нивните успешни приказни како своја најголема награда.

„Веќе не ми е гајле што мисли некој. Знам која сум и среќна сум поради тоа“, вели Шери, горда што успеала да го промени својот живот и да ја подигне самодовербата, и покрај критиките.

