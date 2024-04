Таа објави уште пожешки фотографии откако ја нарекоа „престарена“ за бикини 

0 SHARES Сподели Твитни

Сите ја знаете од „The Beach Guard“, а вака изгледа нејзиниот одговор на критиките за нејзиниот физички изглед и возраста.Како изгледа Ерика Елениак видовме од „Чувари на плажата“ , а по неа се појави уште една убавица која ја обожававме на малите екрани, познатата Дона Дерико , која редовно привлекува внимание со својот младешки изглед, но и остава простор за шпекулации. за бројните естетски зафати на кои.Дона има 56 години, а последниве месеци беше мета на критики поради нејзините провокативни фотографии и неверојатен изглед за некој кој е во шестата деценија, а особено што нејзиниот изглед не се разликува многу од нејзиниот поранешен изглед, во познатиот „Baywatch“ и поминаа децении.Таа е на удар и поради објавување на содржина „несоодветна“ за нејзината возраст, како што велат во коментарите, а на овие наводи одговорила со уште една провокативна фотографија – во долна облека. View this post on Instagram A post shared by Donna D’Errico (@donnaderrico)Таа претходно изјави дека се чувствува убаво и покрај тоа што секојдневно добива негативни коментари и дека е „премногу стара“ за бикини слики на социјалните мрежи. View this post on Instagram A post shared by Donna D’Errico (@donnaderrico)Таа денеска ги замоли сите да бидат љубезни, а го кажа и следново:„Светот е сурово место и знам дека е тешко. Почекај таму, ќе се подобри“.

Пронајдете не на следниве мрежи: