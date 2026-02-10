Таа отиде во Египет да ги види пирамидите и горчливо се покаја: Она што е скриено внатре не е за секого (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

За љубителите на патувања и авантури, Големата пирамида во Гиза во Египет е на врвот на листата на дестинации што не треба да се пропуштат. Овие антички гробишта од 2580 година п.н.е. се единствените зачувани споменици од Седумте чуда на античкиот свет.

Сепак, како што неодамна откри една туристка, восхитувањето на пирамидите однадвор може да биде попаметна одлука. Нејзината приказна покажува дека внатрешноста не е за секого, а клаустрофобијата може сериозно да го расипе искуството.

TikTok предупредување од Големата пирамида

На TikTok, корисничката Аиш објави видео од себе како се искачува по стрмните внатрешни скали на Големата пирамида – кои водат или до подземната комора или до Големата галерија и Кралската комора.

Додека минуваше низ тесниот ходник, зад неа се слушна глас: некој реши да се повлече затоа што не можеше да го поднесе затворениот простор.

Иако Аиш се обиде да продолжи неколку чекори понатаму, таа на крајот го призна поразот:

– “Да, мислам дека и јас се враќам назад. Одам долу.”

Текстот над видеото гласеше:

„Гледна точка: Влегуваш внатре и веднаш се каеш.“

Во описот, Аиш ги предупредила сите што страдаат од клаустрофобија, односно страв од затворени и тесни простори, да размислат пред да почнат да ја истражуваат пирамидата.

Туристички реакции

Коментарите беа поделени. Додека некои сметаа дека е пропуштена можност, други кои веќе ја завршиле предизвикувачката патека во затворен простор тврдеа дека наградата не вредела за трудот.

„Бев (трауматизиран) и собата во која влегуваш воопшто не вреди… само празна соба со празен гроб.“

„Треба да има знак: кога ќе влезете, мора да го направите целото искачување.“

„Ако луѓето се клаустрофобични, подобро да не влегуваат бидејќи тоа им го уништува искуството на сите други.“

Што ве чека внатре?

Пред да влезете во Големата пирамида , потребно е да се искачите 18 метри однадвор. Потоа се спуштате по опаѓачка патека која се дели: едната води до подземната комора, а другата до Големата галерија, одаите на кралот и кралицата.

The post Таа отиде во Египет да ги види пирамидите и горчливо се покаја: Она што е скриено внатре не е за секого (ВИДЕО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: