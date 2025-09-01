Тажна порака до Халид Бешлиќ кружи на мрежите, целиот регион е во солзи: „Секој град сега се моли за него“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Халид Бешлиќ е хоспитализиран во Клиничкиот центар во Сараево, а неговата состојба се влошува, бидејќи наводно му откажале органите.Многумина му испраќаат зборови на поддршка и охрабрување и му посакуваат брзо закрепнување, а еден корисник на TikTok особено се издвои во морето од честитки со тоа што вешто ги вметна насловите од најпознатите хитови на Калид во песната, а неговото видео брзо стана вирален хит.„Халид. Романијo, немој да бидеш тажna, наскоро Халид ќе оздрави. Хамајлија, ти си неговиот „таму, Сњежно, повторно снегови“. Секој град сега се моли за него, нема никој што не го сака. И овој Халид ќе победи, „Сараево, мојот град“. @amrakumro Sto se isplakah Boze dragi🥹 Babo ce se dici iz pepela kao 100 puta do sada❤️ Inspiracija je za dobrotu i ljubav, postovanje- inspiracija je samo za dobro sto jedan covjek moze imati. NIKAD I NIKO KAO KRALJ ! Sve si nas babo nasekirao al tebi je oprosteno❤️ Halid je mnogo voljen ! #halidbeslic #amrakumro #fyp #balkantiktok #viral ♬ original sound – Amra Kumro -Prof. Estr.Novinar „Старата куќа“ и „Чардак“ на неа, Халид даде сè на таа песна. Бидејќи ништо не е исто без него, врати се кај нас, Халид, што е можно поскоро“, беа стиховите што ги воодушевија фановите на регионалната ѕвезда.Халид Бешлиќ е во сериозна состојбаСостојбата на пејачот Халид Бешлиќ се влошила, поради што бил хоспитализиран во Клиничкиот центар во Сараево, а наводно почнал да му откажува и црниот дроб.Имено, ова го тврди изворот на „Република“, тој бил префрлен во болничка соба каде што е сам и е поврзан со апарати, бидејќи по бубрезите, откажува и црниот дроб.

