Талибанците рекоа „не“ на барањето на Трамп за враќање на Баграм – договорот е невозможен

Талибанците јасно го одбија барањето на поранешниот американски претседател Доналд Трамп за повторно враќање на контролата над воздухопловната база Баграм во Авганистан. Фасихудин Фитрат од Министерството за одбрана истакна дека „договор за враќање дури и на еден квадратен сантиметар авганистанска почва е невозможен“, по заканата на Трамп за неодредена одмазда доколку барањето биде одбиено.

Баграм, најголемата американска база во Авганистан и центар на западните воени операции, останува под контрола на талибанското раководство по нивното враќање на власт во 2021 година. Трамп преку својата платформа Truth Social предупреди дека „лоши работи ќе се случат“ ако базата не биде вратена на САД, но талибанците остануваат непопустливи.