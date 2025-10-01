Талибанците се огласија откако го исклучија интернетот и најдоа оправдување за сè: „Не е забрана, ги менуваме каблите“

0 SHARES Сподели Твитни

Талибанците во Авганистан се огласија по информациите за исклучувањето на интернетот во оваа земја, наведувајќи дека не станува збор за никакво блокирање или цензура, туку за промена на каблите.Во првото соопштение по информациите за прекин на интернетот, Талибанците се осврнаа на прекинот на комуникациите и ги отфрлија извештаите за забрана на интернетот во оваа земја.„Ништо не може да се спореди со гласините што се шират дека сме го забраниле интернетот“, изјавија талибанските претставници во изјава за пакистанските новинари.Тие исто така објаснија дека во моментов се работи на замена на старите оптички кабли кои се истрошени.Минатиот месец, неколку провинции потврдија прекини на интернетот поради декретот против неморалот на лидерот на талибанците, Хибатула Ахунџада.Поради блокирањето на интернетот, банкарскиот сектор, како и аеродромите, се најдоа во проблем.Меѓународните новински агенции, исто така, известуваат дека го изгубиле контактот со своите канцеларии во главниот град Кабул.

