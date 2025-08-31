Талибанците ќе ги апсат жените кои имаат тајни салони за убавина

Талибанците издадоа наредба насочена кон тајните салони за убавина низ Авганистан, предупредувајќи ги жените кои ги водат дека имаат еден месец да престанат да работат или ќе се соочат со апсење.

Официјално, сите салони за убавина беа затворени од страна на Талибанците во август 2023 година. Според некои проценки, 12.000 бизниси беа затворени, оставајќи 50.000 козметичарки без работа. Сепак, тајните салони продолжија да работат низ целата земја, објавува Гардијан.

Сега Талибанците изјавија дека имаат намера да ги искоренат и елиминираат овие бизниси. Тие издадоа наредби до лидерите на заедниците и постарите лица низ целата земја да ги идентификуваат тајните салони за убавина и да ги пријават оние кои ги водат во полиција за пороци и доблести.

Фреста, 38-годишна мајка на три мали деца, рече дека водела таен салон за убавина откако била воведена забраната бидејќи немала друг извор на приход.

„Кога Талибанците ги затворија салоните, јас бев единствената што го хранеше моето семејство. Мојот сопруг беше болен, а јас имам три деца чии трошоци морам да ги покријам“, објасни таа.

„Но, исто така, продолжив да работам затоа што е добро чувство да се врати убавината на жената. Кога жената ќе се погледне во огледало и ќе се насмевне, нејзината среќа станува моја среќа. Сега мислам дека не можам да продолжам затоа што ризикот е превисок, но не знам како да работам друга работа. Нашата ситуација е многу лоша, но нема никој на овој свет да ги чуе нашите гласови или да не поддржи“, додаде таа.

Откако Талибанците ја презедоа контролата врз Авганистан во август 2021 година, на жените им е забрането да одат во повеќето форми на платено вработување, а на девојчињата им е забрането да одат во средно училиште или на универзитет. Групите за човекови права тврдат дека Талибанците спроведуваат де факто систем на родов апартхејд, спречувајќи ги жените да учествуваат во каков било јавен живот.

Покрај затворањето на салони за убавина, теретани и други јавни простори, на жените им е забрането и да шетаат во јавни паркови, да патуваат без машка придружба, мора целосно да се покријат кога ја напуштаат куќата и не смеат да се слушаат како зборуваат во јавност