Тамара Вичиќ во првиот ред на концертот на Ана Бекута: Носеше елегантен, црн фустан, а прстените на раката беа во форма на срце (фото)

Тамара Вучиќ, сопругата на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, беше на концертот на Ана Бекута, кој се одржа синоќа по повод 40-годишната кариера на нашата позната пејачка.Тамара Вучиќ седна во првиот ред, покрај Вања Милошевиќ, познат белградски гинеколог и момче на пејачката Снежана Ѓуришиќ.Сопругата на Александар Вучиќ беше во црна елегантна тоалета, носеше едноставна нараквица околу раката, како и три прстени, сите три на малиот прст, кои беа во форма на срце.„На 26 години решив да се занимавам со музика“Пред почетокот на концертот, Ана Бекута се осврна на својата успешна кариера, која ја започна на 26-годишна возраст.„Како и во секој бизнис, и овој има свои тешки моменти, но и светли, тие светли се преклопуваат со тешките. На 26 години решив да се занимавам со музика, но некаде во главата имав една линија од која нема да отстапам и постојано се обидував да го следам тој пат, сè ми се оствари. Песните што ги снимив, кои се млади, беа клучни.”

