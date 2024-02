Тамара Вучиќ во најтренди боја од глава до пети: И фустанот и чизмите се совршени, но овој детал …

0 SHARES Сподели Твитни

Постојат некои детали кои имаат моќ да го променат целиот изглед за миг. Овојпат главната улога е венчето која Тамара Вучиќ го носеше со стил и инстантно ја подигна целата комбинација на повисоко модно ниво, а притоа иако е елегантна и привлекува внимание, не е претенциозна.

Тамара Вучиќ се појави, како што доликува, кога ќе се сретнете со амбасадорот на Јапонија во Србија, Н.Е. E. Akira Imamura во елегантно и софистицирано издание без вишок детали но со многу стил.

Тамара на разговорот за здравје и култура пристигна во прекрасен фустан во супер тренди боја со суптилни дезени и чизми во бојата на основата на фустанот. Речиси монохроматски, но со одредена динамика.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Vučić (@tamara.vucic.serbia)

Совршениот крој на фустанот со мала поврзаност со стилот на империјата, миди должината и ракавите од три четвртини остави доволно простор за детали, еден, но вреден, стручно избран.

Да, зборуваме за венчето. Тие се во тренд, но сепак оставаат можност да ги носат на различни начини и да и дадат личен шмек на целата приказна.

