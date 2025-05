Танец на 4 јуни ќе одржи гала концерт во Штип

0 SHARES Сподели Твитни

Преку писмено соопштение од Центарот за култура „Ацо Шопов“ информираат дека публиката ќе има уникатна можност да ужива во извонредна програма која ги слави македонската народна традиција, фолклор и музичко наследство.Со карактеристичната енергија, прецизна изведба и богат сценски израз, Танец ќе ја претстави разноликоста на македонските народни игри и песни кои се дел од нашето културно богатство.„Овој концерт е дел од програмата за културни настани што го збогатуваат културниот живот на градот Штип, а истовремено претставува и ретка можност за блиска средба со уметноста која со децении наназад го претставува македонскиот идентитет во светот“, се вели во соопштението од Центар за култура Ацо Шопов Штип.Влезниците се достапни на билетарницата на Центарот за култура Ацо Шопов по цена од 300 денари.

