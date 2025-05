Танцов спектакл „MYSELVES” ќе го затвори Танц – фест

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот институт во Скопје заедно со фестивалот Танц-фест со задоволство ве повикуваат да присуствувате на иновативниот танцов настан „MYSELVES” од танцовата група K. DANSE. Ова е интерактивно кореографско дело кое го истражува односот помеѓу танчерот и неговите различни идентитети, прикажани како визуелна и звучна целина. Преку користење на телесни и оптички сензори, претставата ви овозможува уникатно искуство, каде проекциските површини претвораат невидливото во видливо, разоткривајќи го внатрешниот свет на човекот. Не ја пропуштајте оваа извонредна комбинација на танц и дигитална уметност!

