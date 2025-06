0 SHARES Сподели Твитни

Валцерот на Штраус ќе патува низ вселената

Концертот ќе се одржи во Музејот на применети уметности во Виена под диригентството на Петер Попелка. Програмата вклучува дела инспирирани од вселената, а најзначајниот дел од вечерта ќе биде пренос во реално време на валцерот од Штраус до антената за длабока вселена (ДСА 2) на Европската вселенска агенција во Шпанија, изјави Норберт Кетнер, директорот на виенскиот туристички одбор.

По овој пат, музиката ќе патува низ вселената со брзина на светлината, се упатувајќи кон сондата Војаџер 1 на НАСА, која од 1977 година го истражува меѓуѕвездениот простор. Сигналот ќе ѝ пристигне на сондата 23 часа подоцна, продолжувајќи го своето патешествие.

Сите заинтересирани можат симболично да учествуваат во оваа мисија со приклучување на една од 13.743 ноти на валцерот на Штраус на посветената платформа.

The post Танцот на Штраус денеска патува до сондата Војаџер и меѓуѕвездениот космос. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: