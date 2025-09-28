Таравари: Албанија и Црна Гора одат напред, Македонија стагнира на европскиот пат

Претседателот на Алијансата за Албанците, Арбен Таравари, во својот говор на Промотивната конвенција на Националната алијанса за интеграција, каде што беа претставени кандидатите за градоначалници и листите на советници за локалните избори на 19 октомври, изјави дека европскиот пат на Северна Македонија е заглавен и дека Албанците треба да се обединат за да ја променат оваа реалност.

„19 октомври не се само локални избори. Тоа е национален плебисцит. Се обединивме, затоа што нашата главна грижа е европскиот пат на Македонија, кој за жал е заглавен. Албанија и Црна Гора одат напред, додека Македонија стагнира. На 19 октомври ќе има голем плебисцит и голема албанска победа,“ – рече Таравари, пренесува PressOnline.al.

Таравари потенцираше дека листите на кандидатите на оваа политичка сила претставуваат спој на генерации со искуство и оние помлади, споменувајќи имиња кои покажале добри резултати во раководењето со општините. Тој додаде дека по локалните избори, Националната алијанса има за цел да се претвори во најголемото албанско движење и на парламентарните избори.