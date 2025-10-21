Таравари: Мицкоски самиот ќе побара предвремени парламентарни избори

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на Албанската народна партија, Арбен Таравари, изјавува дека самиот премиер Христијан Мицкоски ќе побара предвремени парламентарни избори.Таравари за „Локално“ во врска со обвинувањата на ВЛЕН изјави дека не се чувствува како губитник.„Во Гостивар победивме со 4:1, и тоа повеќе од двојно повеќе од сите противници. Во Врапчиште победивме со 9:1. Во Сарај, за жал, загубивме со 580 гласа, иако сите анкети покажуваа дека нашиот кандидат водеше со 2:1. Сепак, анкети си се анкети, а резултатот излезе ваков. Многу сум горд што промовиравме таков кандидат кој ги освои срцата на многу Албанци во Македонија“, нагласува Таравари.Тој рече дека жестока борба имало и во Теарце, каде што победил кандидатот на ВЛЕН, што, според него, е дел од изборниот процес.Како коалиција, Националната алијанса за интеграција (АКИ) освои повеќе гласови од ВЛЕН, но сепак од таборот на Меџити, Касами и Гаши беа прогласени за победници поради победата во Чаир и Тетово.Во врска со барањето за оставка на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, Таравари вели дека тоа е нивно право.„Не знам како се прогласуваат за победници кога имаат повеќе од 20 илјади гласови помалку од АКИ. Нивно право е да бараат оставки. Ќе одиме на втор круг во одредени општини каде што нема попис на населението, поточно во Гостивар и Врапчиште.“„Кога ќе се повторат изборите, повторно ќе ги добиеме убедливо. Ви посакувам само среќа и здравје, ништо друго“, изјави Таравари.Во врска со можноста за предвремени парламентарни избори, Таравари рече дека по Нова година, самиот Христијан Мицкоски ќе ги побара.„За нас, вториот круг мора да помине и мора да ги анализираме резултатите. Потоа ќе разговараме како да продолжиме. Продолжуваме да мислиме дека европскиот пат е многу важен за Македонија. Нема да инсистираме, но самиот премиер Мицкоски ќе бара предвремени парламентарни избори по Нова Година“, додава Таравари, нагласувајќи дека тие продолжуваат да функционираат како независна партија.

