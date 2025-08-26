Таравари: По локалните избори, коалицијата ВЛЕН ќе исчезне

0 SHARES Сподели Твитни

Арбен Таравари проценува дека по локалните избори, Коалицијата ВЛЕН ќе се распушти. Според него, атмосферата во ВЛЕН е таква што тие не можат ниту да назначат лидер на партијата.„Мислам дека формацијата ВЛЕН повеќе нема да постои. Зошто? Немаат проблем меѓу себе? Откако AА ја напушти Владата, рекоа дека ќе се обединиме во една партија. Се обединија, но не избраа лидер. Знам и како се поделени позициите. Некои од нив ќе останат без општина“, изјави Арбен Таравари.Првиот вицепремиер, Изет Меџити, одговори велејќи дека самиот Таравари повеќе не знае на која коалиција припаѓа.„Таравари заборава на која коалиција ѝ служи бидејќи често ги менува позициите. Исто така, го збунува и членството, тие не знаат дали се со промената или со минатото. Дали се со ВЛЕН или со ДУИ. Разбирам, тој дури нема ни партиски печат. Но, едно знаеме за него. Тој оди кон исчезнување“, изјави Изет Меџити, вицепремиер.Судирите и поделбите меѓу Таравар и ВЛЕН се случија во пресрет на поделбата на општините. Иако Таравар изјави дека ќе се кандидира само на изборите, на крајот се приклучи на Националната алијанса за интеграција, или поранешниот Европски фронт предводен од ДУИ.

