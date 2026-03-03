Таткото кој си го малтретираше семејството оди во притвор – Обвинет е за наведување на самоубиство

Прифатен предлогот на ЈО, определен 48 часовен притвор за Стојанче Ј. Осомничен за 3 ктивични дела насилатво, телесна повреда и наведување на самоубиство.

Претходно Основното јавно обвинителство Скопје до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје поднесе предлог за определување мерка краткотраен притвор од 48 часа против едно лице за кое постојат сомненија за сторени кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска со став 1, Загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став 1 и Наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од Кривичниот законик.

Притворската мерка е неопходна со цел преземање на сите истражни дејствија со цел обезбедување докази во однос на сомненијата. По предлог на јавниот обвинител, судот определи притвор.