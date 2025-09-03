Таткото на Васил Јованов се изјасни за невин по обвинението за загрозување на безбедноста во сообраќајот, Обвинителство: Придонел за создавање опасна ситуација

0 SHARES Сподели Твитни

Зоран Јованов, таткото на Васил Јованов, денес пред Основниот кривичен суд во Скопјe изјави дека не се чувствува виновен и дека не разбира за што точно е обвинет. Тој е обвинет за „загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасни дејствија или средства“, по трагичниот инцидент во кој неговиот син, управувајќи автомобил без дозвола и под дејство на алкохол, уби пешак.Обвинителот Александар Марковски рече дека Јованов, преку своите родителски пропусти, придонел за создавањето на опасната ситуација.„Во овој случај, станува збор за факт – љубовта на таткото кон неговиот единствен син беше голема, но резултираше со несреќни отстапки од страна на родителот кон синот кој се предаде на пороците“, рече тој.Обвинителот нагласи дека обвинителството ќе докаже дека таткото бил тој што придонел за создавањето на опасната ситуација од страна на неговиот син, обвинетиот Васил Јованов.„Факт е дека обвинетиот претходно не дошол во судир со законот и е примерен офицер во Армијата на Северна Македонија, но ние не сме тука да ја оценуваме неговата професионалност, туку што требало да направи, или не, како родител“, додаде обвинителот.Адвокатот Сашо Дуковски, кој го застапува Јованов, сметаше дека обвинението е правно неосновано и предупреди дека ќе бара детално разјаснување за секој изведен доказ.„Ова е правен преседан без преседан во правната историја на Македонија – обвинување на татко за дејствија извршени од неговиот возрасен син“, рече Дуковски, кој посочи дека ќе побара детално објаснување за правното значење на секој презентиран доказ.На почетокот на денешната седница, таткото на Фросина Кулакова, Тодор Кулакова, постави прашања до судскиот совет, барајќи судијката Снежана Марковска да биде изземена од предметот.„Време е да бидеме исклучени од овој случај, ова е наместено“, рече Кулаков, по што ја напушти судницата.Адвокатот Дуковски реагираше велејќи дека ќе го напушти судењето доколку Кулаков повторно му се обрати директно.Јованов се гони за „загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасни дејствија или средства“, откако обвинителството на последната рочиште, врз основа на добиени докази, го промени обвинението, кое првично беше „предизвикување општа опасност“.Обвинението против Зоран Јованов доаѓа откако неговиот син, Васил Јованов, во јануари годинава, додека управувал автомобил без дозвола и под дејство на алкохол, ја удрил пешачката Фросина Кулакова, која починала на местото на настанот.

