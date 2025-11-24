0 SHARES Сподели Твитни

Денес, Вишиот суд во Белград донесе одлука со која му го продолжи притворот на Владимир Кецмановиќ, таткото на 13-годишниот убиец од Основното училиште „Владислав Рибникар“, за уште два месеци.

Тој беше приведен поради сомнение дека може да го повтори делото доколку биде ослободен, како и затоа што постои сомнение дека сторил кривично дело казниво со затвор до 10 години.

Вишиот суд во Белград, исто така, изјави дека начинот на извршување и сериозноста на последиците од кривичното дело довеле до јавна револт, што може да го загрози непреченото и фер водење на кривичната постапка.

Кецмановиќ е обвинет за тешко кривично дело против општата безбедност и занемарување и злоупотреба на малолетно лице.

Ве потсетуваме дека минатата недела Апелациониот суд во Белград ја поништи првостепената пресуда против Владимир и Миљана Кецмановиќ. Предметот беше вратен во Вишиот суд на повторно судење, со наредба да се отстранат забележаните недостатоци во образложението на пресудата и изнесените докази.

Владимир Кецмановиќ беше осуден на единствена затворска казна од 14 и пол години со поништената првостепена пресуда за занемарување и злоупотреба на малолетно лице и тешко кривично дело против јавната безбедност. Неговата сопруга Милјана беше осудена на три години затвор за занемарување и злоупотреба на дете. Двајцата беа обвинети за ненадгледување и нечување на оружјето со кое нивниот син го извршил кривичното дело.

The post Таткото на момчето – убиец од основното училиште „Владислав Рибникар“ доби продолжен притвор за уште два месеци appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: