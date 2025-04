Таткото на познатата актерка повторно осуден: Овој пат доби девет месеци затвор 

0 SHARES Сподели Твитни

Таткото на познатата американска актерка Линдзи Лохан е осуден на девет месеци затвор поради примање мито.Таткото на американската актерка Линдзи Лохан , Мајкл Лохан (64) е осуден на девет месеци затвор поради кршење на условната казна. Поранешен брокер од Волстрит е обвинет за примање мито.Lindsay Lohan’s dad, Michael, ordered to spend 9 months in jail following domestic dispute https://t.co/tOzCEHf5Bx pic.twitter.com/mI1ExI60Fd— Page Six (@PageSix) April 23, 2025Наводно, Лохан во подолг временски период добивала најмалку 25.000 илјади долари за испраќање наркомани во центар за лекување во Флорида.Инаку, Мајкл Лохан беше прогласен за виновен за истото дело во 2022 година, за што доби условна казна од четири години. Меѓутоа, тој го прекршил во февруари кога бил уапсен за наводен напад на неговата сопруга, новинарката Кејт Мејџор (42) со која не живеел извесно време.Кејт, која има два сина со Мајкл, Лендон и Логан, повикала полиција и се пожалила дека нејзиниот сопруг наводно ја следел на преглед.Michael Lohan, the father to Lindsay Lohan, has been sentenced to serve time in jail once again Click ⬇️https://t.co/CxYeSnvXJi— JustJared.com (@JustJared) April 23, 2025Канцеларијата на шерифот на округот Харис претходно изјави за Page Six дека кога полицајците пристигнале, откриле модринки кај неа, кои биле од инцидентот неколку дена претходно во кој Мајкл наводно ја фрлил од стол.Мајката на две деца потоа поднела заштитно притвор против нејзиниот поранешен и нивниот случај сè уште е во тек во Тексас.Последователно беше издаден налог за апсење на Мајкл и тој беше уапсен во Флорида минатиот месец.Мајкл и Мејџор се венчаа во 2014 година. Потоа поднесе барање за развод во 2018 година, еден месец откако беше уапсена за семејно насилство.



