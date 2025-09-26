Татко си ја избричи брадата по осум години: Реакцијата на ќерката е бесценета (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

По осум години, Пет Болдинг од Пенсилванија решил да ја избричи својата густа брада. Тој ја забележал реакцијата на својата тригодишна ќерка, која никогаш не го видела без неа, со камера, а снимката брзо станала вирален хит, пишува Newsweek.Одлуката беше донесена поради голфот„Го имав повеќе од осум години, тоа беше во основа мојот изглед“, изјави Болдинг за Newsweek. „Мојата тригодишна ќерка никогаш не ме видела без брада. Повод за промената беше неговото ново хоби, голфот. Ми беше здодевно да се заплеткува секој пат кога ќе ја замавнев палката поради ротацијата на рамото“, објасни тој, додавајќи: „Тоа беше импулсивна одлука. Обично ми доаѓа идеја и едноставно ја правам без премногу размислување.Свесен дека промената ќе предизвика шок, Пет ја подготви камерата.„Знаев дека ќе биде урнебесно, затоа го снимив“, откри тој.Видеото го прикажува моментот кога неговата ќерка Шелби првпат влегува во собата. На почетокот, таа не го забележува, но кога конечно го гледа, е целосно запрепастена од неговото лице, кое сега е само мустаќи. Кога нејзиниот татко ја прашува што мисли, малото девојче вреска и трча во друга соба.Вирален хит и неколку жалењаКлипот е прегледан повеќе од 700.000 пати на TikTok, а гледачите полудеа. „Нејзината реакција беше целосно оправдана“, напиша еден корисник. „Мојата реакција беше иста кога првпат го видов татко ми без мустаќи“, додаде друг.Иако Болдинг уживаше во реакцијата, тој призна дека не е целосно задоволен од исходот. „Потоа се покајав“, рече тој, но сепак го опиша искуството како „диво и смешно“. Рече дека уживал во шокот што им го предизвикал на сите, но додаде дека дефинитивно на крајот ќе ја врати брадата.

