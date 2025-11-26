Татко ја избодел ќерката (15) од чест, ја сметал нејзината врска за срам за семејството: Хорор во Виена

0 SHARES Сподели Твитни

Петнаесетгодишно девојче е тешко повредено откако нејзиниот татко ја избодел во Виена, јавуваат медиумите.

Според полицијата, таткото (50) прво го претепал петнаесетгодишното девојче со тупаници, а потоа ја избодел со кујнски нож.

Девојката имала убодни рани на вратот, главата и грбот.

Таа успеала да избега и да оди во лекарска ординација. Само се струполила пред лекарската ординација, а девојчето го пронашла внуката на докторот и веднаш го повикала.

Докторот препознал дека девојчето е сериозно повредено и веднаш ѝ помогнал.

„Сè уште можеше да зборува, ми кажа дека е во болка“, изјавил докторот кој го спасил животот на девојчето за „Хојте“ .

Откако се погрижил за неа, хеликоптерот го пренел девојчето во болница каде што итно била оперирана.

Австриските медиуми јавуваат дека мотивот на нападот е обид за убиство од чест.

Тој наводно не се согласувал со нејзината врска и ја сметал нејзината врска со момче за голем срам за нивното семејство.

Кобната вечер, тој се скарал со својата ќерка, а потоа во еден момент физички ја нападнал.

По нападот, таткото е уапсен и е во притвор. На местото на настанот е пронајдено оружје, поточно кујнски нож.

