Тахири: Оваа Влада во Косово заминува во историјата на 9 февруари

AAK kurrë në historinë e vet nuk ka qenë më e fortë se në këto zgjedhje. Me koalicionin që e ka, me qeverisjen lokale në pesë komunat që e ka dhe me pozicionimin shumë të saktë të udhëheqësit tonë. Rezultati zgjedhor do të jetë befasi, AAK do të ketë rezultatin më të mirë.

— Besnik Tahiri (@besnik_tahiri) September 21, 2024