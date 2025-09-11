Тачи му се „лути“ на Ахмети: Во моментот кога се одлучи помеѓу Таравар и Села, ги изгуби гласовите на ДПА

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на Демократската партија на Aлбанците во Северна Македонија, Мендух Тачи, беше поканет на „Пресинг“ на телевизијата Т7, каде што зборуваше за локалните избори што ќе се одржат таму.Тој верува дека ДУИ ќе претрпи катастрофа на овие локални избори.Според него, Али Ахмети ги изгубил гласовите на ДПА во моментот кога се одлучува помеѓу Арбен Таравари и Зијадин Селa.„ДУИ ќе претрпи катастрофа. Распаѓање, бидејќи ВМРO целосно ќе го поддржи ВЛЕН. Второ, мислам дека ДУИ, во моментот кога Али Ахмети е на власт, се смири со Tаравари и Селa, и ги изгуби сите гласови на ДПA“, рече меѓу другото Тачи.Нагласуваме дека партијата на Тачи, Демократската партија на Албанија, нема да се натпреварува на локалните избори.Локалните избори во Северна Македонија беа распишани на 9 август. Првиот круг од гласањето ќе се одржи на 19 октомври, а вториот круг две недели подоцна, на 2 ноември. Ова ќе бидат осми локални избори по ред откако Северна Македонија стекна независност.

Пронајдете не на следниве мрежи: