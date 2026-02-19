„Тајмс“: Британија не одобрува користење на нејзините воени бази за напад на Иран!

Претседателот Трамп ја повлече својата поддршка за договорот на Кир Стармер за предавање на островите Чагос на Маврициус, бидејќи Велика Британија не се согласила да дозволи користење на британски бази за напад врз Иран, дознава „Тајмс“.

Белата куќа изработува детални воени планови за напад врз Иран, вклучувајќи користење и на „Диего Гарсија“ и на „РАФ Ферфорд“ во Глостершир, каде што се наоѓа американската флота тешки бомбардери во Европа. Но, според условите на долгогодишните договори со Вашингтон, овие бази можат да се користат само за воени операции што се однапред договорени со владата. Според меѓународното право, нема разлика помеѓу држава што го извршува нападот и оние што го поддржуваат, ако вторите имаат „познавање за околностите на меѓународно неправедното дело“.

„Тајмс“ дознава дека Велика Британија сè уште не им дала дозвола на САД да ги користат базите во случај Трамп да нареди напад врз Иран, поради загриженост дека тоа би претставувало кршење на меѓународното право. Претседателот Трамп разговараше со премиерот Стармер во вторник вечерта, а двајцата разговараа за ултиматумот на Трамп до Иран во врска со неговата нуклеарна програма. Следниот ден, Трамп даде изјава во која го нападна договорот Чагос.

Во 2021 година, Џон Хили, сегашниот министер за одбрана, побара во Долниот дом појаснување од тогашната конзервативна влада во врска со основните правила за користење на британските бази од страна на американските сили. Му беше кажано дека предложената воена операција ќе треба да биде во согласност со британскиот закон и толкувањето на Велика Британија на релевантното меѓународно право. Ставот на Велика Британија за превентивните напади е добро познат. Во периодот пред војната во Ирак, тогашниот генерален обвинител, Лорд Голдсмит, тврдеше дека меѓународното право дозволува сила само во самоодбрана кога имало вистински или непосреден напад. Голдсмит дури подоцна тврдеше дека резолуцијата на ОН во врска со Ирак го прави тоа легална војна.

Во изјавата на Трамп во среда навечер, претседателот експлицитно се осврна на Иран и улогата што Велика Британија може да ја игра во секој напад. Тој, исто така, се чинеше дека сугерираше дека поддршката на Велика Британија би била легална според меѓународното право, бидејќи Иран потенцијално би можел да ја нападне Велика Британија.

„Доколку Иран одлучи да не склучи договор, можеби ќе биде потребно САД да го користат Диего Гарсија и аеродромот лоциран во Ферфорд, со цел да се искорени потенцијален напад од страна на многу нестабилен и опасен режим“, напиша тој на својата страница Truth Social.

„Напад што потенцијално би бил извршен врз Обединетото Кралство, како и врз други пријателски земји.“ Потоа додаде: „Секогаш ќе бидеме подготвени, спремни и способни да се бориме за Велика Британија, но тие мора да останат силни наспроти Вокизмот и другите проблеми што им се поставени.“ Владата постојано инсистираше дека договорот за предавање со Маврициус – за кој се очекува да ги чини даночните обврзници 35 милијарди фунти – е потребен од безбедносни причини и би избегнал скапа правна битка за територијата.

Говорејќи денес, Алекс Дејвис-Џонс, министерот за жртви, инсистираше дека премиерот ќе го „спроведе“ договорот и ќе го врати законодавството во парламентот што е можно поскоро. Таа за „Тајмс радио“ изјави: „Ќе продолжиме да работиме со нашите сојузници, вклучувајќи ги и Американците, на ова – но пред сè, приоритет мора да биде националната безбедност, а тоа е она што оваа влада е решена да го оствари. „Само пред две недели, тие го поддржаа договорот, а оваа недела и САД го поддржаа договорот. Разговорите ќе продолжат да се водат со Американците и другите сојузници, но, како што реков, приоритет е нашата база и националната безбедност.“ Сепак, високи владини претставници приватно рекоа дека договорот не може да се реализира без американско одобрение. Тие ја опишаа ситуацијата како „мрачна“.