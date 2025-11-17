Тајната афера на една од најбогатите Американки: „По сексот во џакузи, завршила во итната помош“

0 SHARES Сподели Твитни

Крис Џенер е една од најбогатите жени, таа започна како стјуардеса и успеа да изгради вистинска империја и да стане една од најпознатите менаџерки во светот.

Бракот на Крис Џенер со Роберт Кардашијан , познат адвокат со кого има четири деца (Кортни, Ким, Клое и Роб), секако придонесе за нејзиниот успешен пат кон врвот.

Љубовта меѓу Крис Џенер и Роб Кардашијан беше далеку од идеална. Таа наводно го изневерувала со неговиот пријател О.Џ. Симпсон, кој беше обвинет за убиство на неговата сопруга Никол Браун Симпсон и нејзиниот пријател Рон Голдман во 1994 година, а токму Кардашијан го бранеше на суд.

За неговата афера со Крис Џенер почна да се зборува откако таа ги објави своите мемоари „Крис Џенер и сè што Кардашијан“ во ноември 2011 година. Во нив, таа призна дека имала афера додека била во брак со својот покоен сопруг. Откако се развеле, Роберт Кардашијан се оженил со Џен Ешли. По неговата смрт во 2003 година, Ешли тврдеше дека тој ѝ открил дека Клое Кардашијан не е негова биолошка ќерка, туку дека нејзиниот вистински татко бил О.Ј. Симпсон.

Пријателствата и разводите на Крис Џенер

По разводот, Крис Џенер го запознала олимпиецот Брус Џенер , со кого имала две ќерки, Кендал и Кајли Џенер. На крајот, и таа се развела од него кога се дознало дека Брус е транссексуалец. По разводот, тој се оперирал и го променил полот, а сега неговото име е Кејтлин Џенер.

Крис пронајде нова љубов во двојно помладиот Кори Гембл , кој има 45 години, но за нејзината афера со Симпсон сè уште се зборува.

Лице блиско до него еднаш призна дека самиот тврдел дека ја запознал Џенер и сакал да се фали како ја завел сопругата на својот најдобар пријател во џакузито и дека тогаш не биле сами. Наводно, „аферата со џакузито“ се случила во 1990-тите, а се шпекулираше дека по таа афера, Крис Џенер отишла во итната помош затоа што ги повредил нејзините интимни делови со својот „дар“.

„Тоа е апсолутна лага. Никогаш не сум имала афера со О.Џ. Симпсон“, рече Крис Џенер во тоа време.

Нејзиниот поранешен менаџер Норман Пардо, кој работеше за Симпсон со години, претходно изјави дека Симпсон, неговата сопруга Никол, Крис и Роберт Кардашијан биле во џакузито таа вечер.

И кога Роберт и Никол излегоа од кадата, Крис и ОЈ останаа сами.

Афера со џакузи„Стана, ги соблече шорцевите и ја покажа својата „машкост“ на Крис, на која наводно „и паднаа“ очите од гледање. О’Џеј подоцна ми се пофали дека бил со неа сè додека не ја скршил “, рече Пардо во документарецот „Кој ја уби Никол?“, кој беше објавен од Page Six во 2019 година. Наводно, тој сексуален чин ѝ предизвикал на Крис Џенер голема физичка болка, па затоа ѝ била потребна медицинска помош. Таа го замолила Симпсон да ја однесе во болница, но тој одбил и ѝ рекол да разговара со својот сопруг.

Ова ги оштети односите на паровите, како и нивните бракови. Кардашијан се разведоа во 1991 година, а Симпсонови во 1992 година. Крис Џенер знаеше колку Симпсон беше опседнат со својата сопруга, колку ја злоупотребуваше и изневеруваше кога и каде и да одеше. Самиот О.Џ. неколку пати се обиде преку Крис да извлече состаноци со млади девојки. Ја замоли да се јави на некои девојки, а кога ќе се јавеа на телефон, тој ќе се јавеше на телефон. Причината за ова беше тоа што не сакаше нивните родители да знаат дека им се јавува постар маж.

Крис исто така не беше цвет. Добро информирани извори често коментираат дека на неа ѝ е доста од тоа колку Кардашијан постојано ја контролира, па затоа го изневерувала насекаде.

„Крис му велеше на Роберт: „Морам да излезам, морам да се забавувам“. А потоа таа излегуваше со пријателите и се враќаше дома мртва пијана. Му кажуваше дека ѝ треба слобода, дека има четири деца и дека не се забавува добро“, рече во една прилика информиран извор.

Аферата со фудбалеротКап што го скрши стаклото во бракот на Кардашијан беше нејзината афера со поранешниот фудбалер Тод Вотерман, за која еднаш пишуваше „Дејли меил“. Двајцата се запознале на забава, а тој ја следел до дома и ја бакнал. После тоа, ја искористиле секоја можност за секс, а нивната афера ја потврдила и самата Крис Џенер.

Сепак, мајката на Тод ги зеде работите во свои раце, повикувајќи го Роберт Кардашијан и велејќи му: „Вашата сопруга има 36 години, а мојот син има 24. Ви предлагам да разговарате со неа, а јас ќе разговарам со него.“

Тод потоа раскина со Крис, а Роберт Кардашијан поднесе барање за развод.

„Роберт беше емотивно уништен. Разводот не беше нешто што со нетрпение го очекуваше. Тој беше семеен човек и се што му беше грижа беа неговата сопруга и децата“, рече еднаш неговиот адвокат.

Крис Џенер ги остави сите овие скандали зад себе и тие не ѝ наштетија на нејзината успешна кариера како бизнисменка. Покрај тоа, таа секогаш се труди да го одржи младешкиот изглед, па затоа е подложена на бројни козметички процедури и прави сè за да ја одржи својата младост и убавина.

