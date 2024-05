Тајната на бројот 241543903! Дали знаете што ќе излезе ако го напишете во пребарувачот на Google?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога ќе го внесете овој број во прелистувачот, се појавуваат многу интересни фотографии.Во 2009 година имаше тренд наречен 241543903 на социјалната мрежа „Tumblr“.Всушност, сè започна со уметникот од Њујорк, Дејвид Хоровиц, кој закачил фотографија од себе со главата во замрзнувач , а таа била наречена „241543903“.Потоа овој тренд повторно се здоби со популарност во 2015 година и оттогаш периодично се повторува.Која е тајната на бројот 241543903?Откако ја објави својата фотографија, Дејвид ги охрабри луѓето да се сликаат во иста поза и да ги именуваат своите фотографии на ист начин како него. View this post on Instagram A post shared by FACTory 🏭 (@fact.factory.am)Приказната стана популарна најпрво на социјалната мрежа Оркут, која е социјалната мрежа на Гугл во Бразил, а стана популарна кога Хоровиц направи 100 флаери и побара од својот бразилски пријател да им ги подели на луѓето на улица – многу редок феномен каде што тренд на Интернет е популаризирана на улица, во реалниот живот, но Хоровиц добро сфати. По Бразил, популарноста започна во Јапонија, а потоа се прошири и во остатокот од светот.Фотографијата стана популарна на „Tumbler“ како и на други мрежи. Дури и денес, ако го напишете бројот 241543903 во Google , ќе добиете слика од луѓе со главите во замрзнувачи.Инаку, идејата ја добил Хоровиц така што и предложил на својата пријателка, која била болна, да и ја стави главата во замрзнувач за да се олади.Што се однесува до самиот број, тоа е комбинација од серискиот број на замрзнувачот Хоровица и броевите од бар кодот на кесата на едамаме, која во тој момент била во замрзнувачот.

Пронајдете не на следниве мрежи: