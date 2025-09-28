Тајната на совршеното тесто е во квасецот: Еве точно колку треба да додадете

0 SHARES Сподели Твитни

Правењето тесто може да изгледа едноставно, но многу луѓе прават грешка користејќи ја вистинската количина квасец.Премногу квасец може да даде непријатен мирис и вкус, додека премалку ќе го спречи тестото правилно да нарасне. Експертите ги откриваат идеалните пропорции што гарантираат успех.

Колку квасец е оптимален?

За 500 грама брашно се препорачува 20 грама свеж квасец или едно кесиче сув квасец (околу 7 грама). Оваа количина е доволна за тестото да нарасне без вкусот на квасецот да биде претежок. Ако користите повеќе брашно, зголемете ја количината на квасец пропорционално.

Разликата помеѓу свеж и сув квасец

Свежиот квасец прво мора да се раствори во млака вода или млеко со малку шеќер, додека сувиот квасец може да се измеша директно во брашното. Сувиот квасец има подолг рок на траење и е поудобен за употреба, но има малку поблаг вкус во споредба со свежиот.

Температурата и времето се клучни

Тестото треба да нарасне на топло место без провев околу 45 минути до еден час. Ако просторијата е ладна, процесот може да потрае подолго. Се препорачува тестото да се покрие со крпа или фолија за да се задржи влагата и топлината.

Грешки што треба да се избегнат

Додавањето премногу квасец нема да го забрза процесот, но може да доведе до горчлив вкус и премногу порозна текстура. Исто така, користењето ладна течност или недоволното оставање на тестото да отстои доволно долго ќе резултира со тврд и неразвиен леб или печива.

Вистинската количина квасец, вистинската температура и трпението се рецептот за совршено тесто – без разлика дали правите леб, пица, кифлички или било кое друго печено јадење.

Пронајдете не на следниве мрежи: