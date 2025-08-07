Тајната на среќните врски: Десет навики што паровите ги практикуваат редовно

0 SHARES Сподели Твитни

Многу парови се оддалечуваат со текот на годините, а причината, колку и да звучи лудо, е познатоста. Проблемот се јавува кога паровите чувствуваат дека мора да го вратат чувството што го имале некогаш. Иако изгледа како тешка задача, сосема е можно повторно да се заљубите во вашиот партнер. Со малку труд, можно е врската да се врати на вистинскиот пат, пишува YourTango.„Кога чувствуваме љубов, се ослободуваат окситоцин, допамин и серотонин. Со текот на времето, работите почнуваат да стануваат пријатни, што е добро, но исто така и помалку возбудливо“, објаснува тренерот за состанувања Ерика Џордан, додавајќи: „Во овој момент, ќе биде потребен напор за повторно да се разгори таа искра“.Експертите за YourTango идентификуваа десет навики што ги имаат паровите кои со години се во среќни и исполнети врски.Тие никогаш не претпоставуваат дека знаат сèБлискоста не значи дека знаете апсолутно сè еден за друг. Нашите умови имаат тенденција да се поедноставуваат, што може да биде проблем во врската. Ако претпоставите дека знаете сè за вашиот партнер, ќе пропуштите да научите што го мотивира. Исто така, би можеле погрешно да ги протолкувате неговите постапки како намерен напад врз вас, не поврзан со вашата сегашност, туку со вашите минати искуства.Тие го оставаат минатото во минатотоНашите мозоци можат погрешно да го протолкуваат говорот на телото. Сите сме биле погрешно проценети барем еднаш, затоа не двоумете се да признаете дека можеби и вие сте го погрешно протолкувале говорот на телото на вашиот партнер.Тој поглед за кој мислевте дека е лутина можеби е само вашиот ум кој се обидува да ве заштити од некое минато искуство. Запомнете дека спомените се комбинација од минати и сегашни искуства, а грешките се случуваат.Тие покажуваат сочувство и љубезностЉубезноста што ја покажувате кон странци е двојно важна во романтичните врски. Паровите кои се заедно долго време можат да паднат во стапицата на нељубезноста. Студија од 2020 година откри дека малите, не мора романтични гестови, како што се благодарноста за миењето садови или нудењето поддршка, ги тераат луѓето да се чувствуваат повеќе сакани, за разлика од контролирањето на однесувањето, пишува YourTango.Тие посветуваат квалитетно време еден на другПомеѓу работата, децата и секојдневните обврски, може да биде тешко да се најде време за вашиот партнер. Но, поминувањето квалитетно време заедно е клучно за одржување на вашата блискост. Тоа не значи седење еден до друг гледајќи телевизија, туку планирање состанок, одење на спонтана авантура или едноставно оставање на телефоните и разговор – и не, не само за тоа како ви поминал денот.Тие ги поддржуваат интересите еден на другНормално е партнерите да имаат различни интереси, но покажувањето интерес за хобијата на вашиот партнер покажува почит и љубопитност. Тоа значи дека го поддржувате во она што го сака. „Правете нешто ново заедно. Започнете ново хоби, одете на одмор некаде каде што никогаш не сте биле. Пронајдете работи што ве возбудуваат двајцата и споделете го искуството“, предлага Џордан.Тие се физички нежни еден кон другВо нивните зафатени рутини, паровите често ја занемаруваат физичката наклонетост. Ова не значи само секс, туку и мали гестови како прегратки, бакнежи, држење за раце или седење блиску еден до друг. Студиите покажаа дека наклонетоста ги зајакнува чувствата на поврзаност, а физичкиот допир ослободува окситоцин, „хормонот на љубовта“ одговорен за чувствата на доверба и лојалност.Тие изразуваат благодарностФазата на меден месец заврши, но тоа не значи дека вашата врска повеќе не е вредна. Важно е да му кажете на вашиот партнер колку сте благодарни, тука и сега. Можеби ви помогнале да откриете талент или ве научиле да се сакате себеси. Кажете им како ве промениле на подобро.„Наместо да ја гледате врската како раскината, одвојте време целосно да го прифатите чувството како што се чувствува денес“, советува терапевтот Џејкоб Браун.Тие се смеат заедноМногу луѓе забораваат на важноста на смеењето. Студиите покажаа дека врската исполнета со смеа е знак за среќна и силна врска. Смеата не само што ја одржува вашата врска здрава, туку го намалува и стресот, ве прави попривлечни и ја подобрува вашата меморија. Нема ништо лошо во тоа да имате постојани моменти на среќа и глупост.Тие се сеќаваат на почетоцитеАко другите совети не функционираат, потсетете се на времето кога првпат се заљубивте. Што ве привлече еден кон друг? Кој беше одлучувачкиот момент кога знаевте дека тоа е тоа? Споделете ги тие приказни и направете список на сè што сакате еден кај друг. Ќе откриете дека личноста во која сте се заљубиле е сè уште тука.Тие ја ставаат врската на прво местоДецата, кариерите и секојдневните проблеми можат да се појават меѓу вас, но не мора. Вложете заеднички напор секогаш да ја ставите вашата врска и едни со други на прво место. Како што врските се развиваат, вие и вашиот партнер треба да се менувате со нив.„За да ја одржите љубовта жива, мора да прифатите дека љубовта се менува, љубовта еволуира“, вели Браун. Ослободете се од идејата дека не можете да го вратите старото чувство и фокусирајте се на негово повторно создавање.

