Тајната опсесија што го создаде кралот на модата: Собирал едно нешто, а никој не знаел зошто

Зад беспрекорната фасада на моќниот моден магнат, Џорџо Армани, се криеше темна и бизарна тајна од неговото детство.

Пред да ги облекува холивудските ѕвезди и елитата, младиот Џорџо имал необично, речиси морничаво хоби – собирал гипсени фигури од актери и поминувал часови во својата соба, облекувајќи ги и соблекувајќи ги.

Додека другите деца си играле со топки и играчки автомобили, малиот Армани бил опседнат со гипсени тела и совршена форма. Наместо играчки, имал цела колекција фигури, а се вели дека, далеку од очите на неговите родители, тајно цртал костими за нив и ги ставал во драматични пози.

Дали е можно сè што подоцна создал, секое совршено скроено сако и секој фустан што станал хит, да е само одраз на таа опсесија од неговата младост?

Точно така, познатиот дизајнер не бил само гениј, туку и момче чија опсесија се родила во темнината на една соба, меѓу гипсени идоли. Оваа тајна, која тој ја криеше од светот, најдобро го објаснува генијот кој нè напушти, оставајќи зад себе империја изградена врз тајна детска игра.

