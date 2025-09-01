Тајниот сојузник на жените за коските, хормоните и мозокот: Овој додаток вреди злато

0 SHARES Сподели Твитни

Научните истражувања покажуваат дека природниот додаток креатин може да биде вреден сојузник во одржувањето на здравјето на коските, регулирањето на хормоните и поддршката на менталната функција.

Креатинот често се поврзува со теретана и сила, но за жените неговата важност оди многу подалеку од мускулите.

Остеопороза и здравје на коските

Жените се особено подложни на губење на коскената маса по менопаузата, што го зголемува ризикот од остеопороза и фрактури. Креатинот помага во зајакнување на мускулите, а силните мускули директно ги стимулираат коските за време на движењето, со што ја одржуваат нивната густина.

Студиите сугерираат дека комбинацијата на креатин и вежби со отпор може да придонесе за зачувување на коскената структура и намалување на ризикот од фрактури, што го прави вреден сојузник во превенцијата од остеопороза.

Ендокрини и метаболички ефекти

Креатинот може да има позитивен ефект врз хормоналната и метаболичката рамнотежа кај жените. Кај оние со PCOS (синдром на полицистични јајници), суплементацијата во комбинација со редовно вежбање покажа потенцијал за подобрување на чувствителноста на инсулин, што може да помогне во регулирањето на телесната тежина и менструалните циклуси.

Креатинот, исто така, може да придонесе за целокупниот метаболизам на енергија, помагајќи им на жените да се чувствуваат повитални и поенергични во текот на денот.

Ментално здравје и функција на мозокот

Не само телото го користи креатинот – и мозокот добива поттик. Студиите сугерираат дека додатокот може да ја подобри когнитивната функција, концентрацијата и менталната енергија, особено кај жени кои се под стрес или се лишени од сон.

Креатинот може дури и да биде додаток на стратегијата за превенција од депресија и анксиозност, бидејќи им помага на клетките подобро да ја користат енергијата и побрзо да се опорават.

За жените, креатинот не е само „додаток во теретана“; тоа е алатка за одржување на здрави коски, хормонална рамнотежа и функција на мозокот.

Со редовен внес од 3 до 5 грама дневно и во комбинација со физичка активност, креатинот обезбедува едноставен, безбеден и истражен начин да се одржи телото силно и поотпорно, одвнатре и однадвор.

