Тајните на Google Maps: 5 моќни функции што ќе ви заштедат време, батерија и интернет

Повеќето корисници ги користат Google Maps исклучиво за основна навигација од точката А до точката Б, целосно несвесни за алатките скриени „под хаубата“. Овие функции не се само декоративни, туку можат да ви заштедат драгоцено време, но и да ви ги спасат нервите во критични ситуации.

Никогаш повеќе нема да заборавите каде сте паркирале

Ова е веројатно најкорисната опција за секој што често посетува трговски центри или непознати делови од градот. Наместо да фотографира околни згради, Google Maps може точно да ја запомни вашата позиција.

Откако ќе паркирате, доволно е да кликнете на сината точка што ја означува вашата моментална локација. Од менито што ќе се појави, изберете ја опцијата „Зачувај паркинг“. Апликацијата ќе постави игла на мапата, а можете да додадете и забелешка за катот или бројот на паркинг места.

Навигација без интернет и заштеда на податоци

Патувањето во странство или во области со слаб сигнал повеќе не мора да биде стресно. Опцијата „Офлајн мапи“ ви овозможува да преземете мапа од цел град или регион директно во меморијата на вашиот телефон.

Како да активирате: Кликнете на сликата на вашиот профил во горниот десен агол.

Преземање: Изберете „Офлајн мапи“, потоа „Изберете ја вашата сопствена мапа“.

Предност: Откако ќе се преземе мапата, можете да се движите и да пребарувате локации дури и кога телефонот е во режим на лет.

Проверете ја толпата во објектите пред да одите

Google Maps не само што го следи сообраќајот, туку и фреквенцијата на луѓе во продавниците, теретаните и рестораните. Откако ќе пребарувате одреден објект, скролувајте надолу до табелата „Популарни времиња“.

Оваа функција ви покажува во реално време колку е полн објектот во моментов во споредба со просекот. Со неа, можете да избегнете непотребно чекање во редици и да ја планирате вашата посета кога има најмалку гужва.

Споделување локација во реално време

Ако сакате да се сретнете со пријатели во толпа или сакате вашето семејство да знае дека сте пристигнале безбедно, користете ја опцијата „Споделување локација“. Оваа опција му овозможува на избраното лице да го види вашето движење на мапата во одреден временски период, што е многу попрецизно од испраќање статична локација преку пораки.

