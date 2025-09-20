Тајни придобивки од „airplane mode“ што можете да ги користите дури и надвор од авионот

0 SHARES Сподели Твитни

Малкумина знаат колку е корисна оваа функција.На паметните телефони, режимот на авион обично се активира кога се качуваме во авион, бидејќи ги исклучува сите безжични врски за безбедност за време на летот.

Сепак, малкумина знаат дека оваа функција може да биде подеднакво корисна во секојдневниот живот.

Еве три практични причини да ја користите почесто:

Заштедува батерија и го забрзува полнењето

Кога е вклучен режимот на авион, вашиот телефон ги исклучува сите безжични врски, што значи дека користи помалку енергија. Ако батеријата ви е празна и немате полнач при рака, ова е добар трик за да добиете малку повеќе траење на батеријата. Исто така, ако сакате вашиот телефон да се полни што е можно побрзо, активирајте го режимот на авион додека се полни и процесот ќе биде многу побрз.

Помага при слаб сигнал

Можеби звучи изненадувачки, но краткото вклучување на режимот на авион може да ја освежи вашата мрежна врска. Кога повторно ќе го исклучите, вашиот телефон се поврзува со најблиската базна станица, што често резултира со подобар сигнал и постабилна врска.

Дополнителна заштита на податоци

Режимот на авион не само што е од корист за вашата батерија и мрежа, туку и за вашата приватност. Кога сте на јавни места, неговото вклучување спречува вашиот телефон автоматски да се поврзе со небезбедни јавни Wi-Fi мрежи, намалувајќи го ризикот од кражба на податоци.

Најдобро од сè е што сите овие придобивки се достапни со еден клик, практично решение што можете да го користите кога и да ви треба, пишува Blikk.hu.

