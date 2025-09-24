Тајфун го погоди Тајван – 14 мртви, над 120 исчезнати

0 SHARES Сподели Твитни

Моќен тајфун, наречен Рагаса, предизвика евакуација на околу два милиони жители од големите градови во јужна Кина, додека погодува едно од најнаселените крајбрежни области во светот.Оваа силна бура првично ги погоди Филипините и Тајван, каде што поплавите предизвикаа најмалку 14 смртни случаи, а над 100 лица се водат како исчезнати, особено по уривањето на природна брана што предизвика големи поплави во општина Гуангфу.Тајфунот Рагаса, кој само пред неколку дена беше најмоќната бура во светот за 2025 година, делумно го парализираше финансискиот град Хонг Конг и другите региони во јужна Кина.🇹🇼 Typhoon Ragasa hits Taiwan: 14 dead, over 120 missingDuring the storm, a landslide-formed lake near Guangfu in Hualien County overflowed its banks.Typhoon Ragasa is the strongest storm so far in 2025. pic.twitter.com/cy2gzCdE6F— Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025Во покраината Гуангдонг, каде што се наоѓаат градовите Шенжен и Гуангжу, бурата предизвикува лизгање на земјиштето, огромни бранови и значителни штети. Во Хонг Конг, ветровите достигнаа брзина до 168 км/ч, соборувајќи дрвја и оштетувајќи ја инфраструктурата, додека во Макао, поплавите достигнаа водостој до половината.Властите во јужна Кина почнаа со евакуација на милиони луѓе и воведоа строги итни мерки, вклучително и затворање на училишта, бизниси и аеродромот. Во Шенжен, огромните бранови и силните ветрови достигнаа брзина од 181 км/ч, но погодените градови изградија напредни системи за заштита од поплави, значително намалувајќи ги потенцијалните штети.Научниците предупредуваат дека глобалното затоплување го зголемува интензитетот и фреквенцијата на тајфуните, а експертите советуваат ажурирање на градежните прописи за да се прилагодат на овие нови климатски околности.Во меѓувреме, на Филипините, каде што тајфунот достигна јачина од категорија 5, напорите за чистење и реконструкција продолжуваат. Најмалку седум рибари загинаа во поплави и штети покрај брегот на Лузон, додека друга тропска бура, Опонг, се интензивира, предупредувајќи за долга и опасна сезона на тајфуни.

Пронајдете не на следниве мрежи: