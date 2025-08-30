ТАЊА САВИЌ ГИ OTПУШТИ КОЧНИЦИТЕ ДО КРАЈ Пејачка во костим за капење ги покажа облините! Огромни гради во преден план, а таа без грам шминка

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Тања Савиќ веќе некое време престојува на луксузна дестинација со својот вереник Муки Бешиќ и нејзините синови, од каде сега го најави своето присуство на социјалните мрежи.Имено, на Тања Савиќ сопирачките целосно ѝ се отпуштиле, па таа објави видео на Инстаграм на кое ја гледаме во целосно опуштена состојба.Пејачката беше фотографирана со разбушавена и мокра коса, без ни трошка шминка на лицето, облечена во црн костим за капење, па нејзините природно бујни гради беа во преден план.Само дивина – напиша Тања.Вереникот, одлична поддршкаПатем, неодамна, Тања Савиќ, зборувајќи за својот партнер, Мухамед Муки Бешиќ, истакна дека тој е внимателен.– Моето момче ме форсира! Ме форсира до одредена граница, а кога ќе види дека тоа ми создава некаков притисок, тогаш престанува. Не ме брза за некои други работи, но навикната сум на тоа – рече таа со насмевка, покажувајќи колку ја цени неговата поддршка.Тања СавиќПејачката ги откажа настапите поради болестПејачката Тања Савиќ неодамна ја информираше јавноста дека поради исцрпеност и болест морала да ги откаже претстојните настапи.– Драги мои, знам дека многумина од вас овие денови беа лишени од средбата што сите со нетрпение ја очекувавме. Знам дека со нетрпение ги очекувавте концертите, дека планиравте, купувавте билети, се подготвувавте да пеете со мене и да се радувате заедно. И затоа ми е исклучително тешко што морав да откажам неколку настапи поради сериозни здравствени проблеми.– Оние од вас што ме следат знаат дека со години излегував на сцената во секакви услови – со висока температура, болно грло, со голем замор, но со насмевка, затоа што ме носите.– Твојата енергија ме крева, ти си причината зошто сум на сцената. Овој пат, сепак, моето тело целосно потфрли. Немав сила да станам од кревет, а камоли да излезам пред тебе и да ти го дадам она што го заслужуваш. А ти заслужуваш само најдоброто – полна со емоции, глас што пее од душата, искрена насмевка и незаборавни вечери.– И потоа доаѓа она што најмногу боли, кога знаеш дека даваш сѐ од себе, а во јавноста, некои се обидуваат да создадат поинаква слика. Во тој момент, страдаш двојно – и како личност и како уметник. А вистината е дека, ако воопшто беше можно, би пеел со последните сили. Но овој пат не успеа. Затоа решив да ви се обратам вака, и се надевам дека ќе добијам ваше разбирање и трпение. Наскоро ќе се вратам, посилна и поблагодарна што имам публика како вас. А следната средба ќе биде уште поемотивна – затоа што знам дека никој не може да ја спречи љубовта што ја имаме, дури ни болеста. Те сакам и ти благодарам што си со мене. Твоја Тања – се вели во објавата на пејачката.

