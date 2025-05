Театарска премиера во МНТ: „Народен пратеник“

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва во просториите на Македонскиот Народен Театар во Скопје, со почетокот во 20:00 часот, ќе биде прикажана театарската претстава „Народен пратеник“ од авторот Бранислав Нушиќ, режирана од Егон Савин. Сценографијата ја изработи Весна Поповиќ, додека за костимите се погрижи Роза Трајческа Ристовска. Извршното продуцирање го вршат Виктор Рубен и Симона Угриновска, а преводот го направи Загорка Поп-Антоска Андовска. Дијалектната адаптација е дело на Томислав Османли, а Шенај Мандак е асистентот на режисерот. Музичкиот избор потпишува Егон Савин.

ВО ГЛАВНИТЕ УЛОГИ: Јеврем Прокиќ го игра Александар Микиќ, додека неговата ќерка Даница ја портретира Дарја Ризова. Тони Михајловски го игра Срета, а Јордан Симонов го толкува ликот на Спиро, баџанак на Јеврем. Татјана Кочовска ја игра Спиројца, а Александар Михајловски го позајмува својот глас за ликот на Ивковиќ. Народот го сочинуваат Дејан Стамчевски, Синан Ракип, Скендер Бериша, Зекирија Алим, Мирослав Атанасовски, Мартин Китановски и Хусеин Халили. Инспициент е Вукица Александрова, а Мирослав Атанасовски е суфлер. За лектура се погрижи Тодорка Балова.

Раководителката за маркетинг е Сандра Стојмирова, а за финансискиот дел е одговорна Кристина Ацковска. Раководителот за техничкиот аспект е Гунтер Кубе, додека координацијата на техничките служби е доверена на Ивица Урдаревиќ. Бет фотограф е Кире Галевски, а програмскиот каталог го уредуваат Мила Анѓелковиќ и Ивана Јарчевска. Плакатот го дизајнираше Зоран Кардула, а Димитар Димитров го дизајнираше програмскиот каталог. Инженерот на светло е Даниела Атанасова, Горјан Темелкоски е светло мајстор, а Кристијан Блажевски е техничар на светло. Александар Петровски е тон мастер. Реквизитерот е Соња Крстевска, додека гардероберите се Валентина Чонкова, Скендер Бериша и Елизабета Стамчевска. Шминка и фризура се направени од Бранка Пљачковска. Декорацијата е доверена на Васил Мешковски и неговиот тим, кој го сочинуваат Дејан Стамчевски, Неџат Асан, Бурхан Муареми, Мартин Китановски, Ибрахим Рамановски, Нерхан Османовски, Хусеин Халили, Зекирија Алим, Дурмиш Сефер и Синан Ракиповски. За изработката на сценографијата се погрижија Татјана Христоска како раководител на работилницата, вајарите Ангел Петровски и Дарко Дуковски, како и Зоран Миновски и Илија Николовски во улогите на бравар и столар, соодветно.

The post Театарска премиера во МНТ: „Народен пратеник“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: