Театарски фестивал „5РЕ“ започнува во Велес на 27 март

На големата сцена на театарот „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ во четврток вечерта ќе започне четвртото издание на Театарскиот фестивал 5 РЕ, посветен на великиот актер Петре Прличко од Велес, со премиерата на претставата „Госпоѓа министерка“. Оваа година, покрај македонските театри, за првпат ќе учествуваат и претстави од Србија и Црна Гора. Фестивалот ќе заврши на 16 април, кога за првпат ќе се доделат награди за најдобра женска и машка улога, најдобра претстава и најдобра режија. Наградите ќе опфаќаат плакета со ликот на Прличко и благодарници. Здружението „Плус публика“ го организира фестивалот, финансиран од Општина Велес и Министерството за култура и туризам. На прес-конференцијата, организаторите и претставниците од Општина Велес изразија сочувство за трагичната случка во Кочани и посакаа брзо закрепнување на повредените.

Режисерот Синиша Ефтимов, кој стои зад претставата „Госпоѓа министерка“, истакна дека оваа премиера е дел од одбележувањето на светскиот Ден на театарот. Главната улога ја игра актерката Зорица Панчиќ, која со оваа улога одбележува 30 години работа во театарот на Велес. Ефтимов наведе дека ова класично дело на Бранислав Нушиќ е извонредно актуелно дури и во денешното време. Претставата има за цел да ја прикаже современата министерка во светот кој може да се однесува на некој алтернативен универзум, каде што сите можеме да го видиме својот одраз.

Ефтимов посочува дека Нушиќ емотивно и точно ги опишува своите ликови, дури и ако се напишани многу години наназад, и нивната актуелност и денес е голема. Ова ни укажува колку малку како цивилизација сме преминале и колку не сме научиле од грешките на минатото. Ефтимов вели дека претставата ни дава можност да научиме повеќе за себеси и за нашето општество, како и начини да го подобриме.

Цената на билетите за фестивалот е 200 денари, а ќе можете да ги купите само на билетарата на велешкиот театар, без можност за телефонски резервации. Секое лице може да купи најмногу четири билети. Средствата од продадените билети за премиерата ќе бидат донирани за семејствата на насстраданите во трагедијата во Кочани.

