Тежок пожар во сервис за возила пред Пинтија – Активен е пожарот на Кожуф, под контрола Дрисла и Трубарево

На ден 15/16.09.2025 година, до 07:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои 1 е активен, под контрола се 2 пожари, а изгаснати се 10 пожари.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Гевгелија: Кожуф планина кај с. Петрово (приземен пожар, лисна маса);

ПОД КОНТРОЛА: 2

1. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре);

2. Општина Гази Баба: с. Трубарево (електричен отпад);

ИЗГАСНАТИ: 10

1. Општина Пробиштип: нас. Калниште – с. Добрево (висока дабова шума и нискостеблеста вегетација);

2. Општина Кочани: м.в. Царев Врв, Осоговски Планини (ниска вегетација и стрништа);

3. Општина Шуто Оризари: ул. Нов Живот (ѓубре);

4. Општина Гази Баба: ул. Перо Наков (ѓубриште);

5. Општина Студеничани: с. Горна Количани (ниска вегетација);

6. Општина Врапчиште: с. Неготино (ниска вегетација);

7. Општина Долнени: с. Лажани (ниска вегетација);

8. Општина Демир Хисар: Грејшки Пат (ниска вегетација);

9. Општина Куманово: градски гробишта (ниска вегетација);

10. Општина Липково: с. Оризаре (стрниште).

Рано утрово пред 4.00 часот изби тежок пожар во сервис за возила пред Пинтија (над Стаклара во метстото наречено Каменик) во кој имаше повеќе автомобили, уље и други запаливи предмети.

БППЗ Скопје веднаш излезе на лице место и со 8 возила после тешка борба со огнот, пожарот беше изгаснат пред 6.00 часот.