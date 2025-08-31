Тежок удар за Русите: Украинците ја погодија руската фабрика за барут и подземното складиште за експлозиви

0 SHARES Сподели Твитни

Синоќа, украинската воено-разузнавачка служба изврши напад со беспилотни летала врз подземен воен магацин на руската армија, кој содржел голема количина експлозив, што резултираше со голема експлозија.Уништениот магацин за барут во Алексин е еден од најголемите за складирање на барут и експлозиви, од каде што се снабдува руската армија.Освен за складирање, објектите во Алексин се користат и за производство на барут и одредени експлозиви, поради што во комплексот има разни експлозивни супстанции и соединенија.Локалните жители синоќа на социјалните мрежи пријавија силни експлозии и пожар во индустриската зона. Подоцна, видео од силната експлозија и последователниот пожар беше објавено на локалните канали на Телеграм.

Хемиската фабрика „Алексин“ се наоѓа на околу 320 километри од украинската граница и е специјализирана за производство на нитроцелулоза, која е неопходна за производство на барут.Ова не е прв напад врз овој објект, кој за прв пат беше нападнат и погоден од беспилотни летала во ноември 2024 година. Според сателитските снимки, во нападот беа оштетени резервоари со концентрирана азотна киселина и линија за нитрација.Оваа компанија е под санкции на САД, ЕУ и Украина поради производство на муниција и испорака на други материјали до рускиот воено-индустриски комплекс.

