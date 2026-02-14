0 SHARES Сподели Твитни

Телата на двајца Нигеријци кои се бореле во редовите на руската армија се пронајдени во регионот Луганск, а украинските власти тврдат дека тие биле убиени во напад со беспилотно летало за време на обид за напад на нивните позиции.

Телата на двајца Нигеријци кои се бореле на страната на Русија се пронајдени во источна Украина, соопштија украинските власти во четврток.

Хамзат Казин Колаволе и Мбах Стефан Удока служеле во 423-от гардиски моторизиран стрелачки полк на вооружените сили на Руската Федерација, се вели во соопштението на Главната разузнавачка дирекција на Украина.

Според овие изјави, двајцата потпишале договори со руската армија во втората половина на 2025 година, Колаволе на 29 август, а Удока на 28 септември.

Ниту еден од нив немал претходна воена обука. Колаволе зад себе остави сопруга и три деца во Нигерија.

Телата се пронајдени во регионот Луганск, во регионот Донбас во источна Украина.

„Двајцата Нигеријци беа убиени кон крајот на ноември за време на обид за напад врз украинските позиции во регионот Луганск. Тие дури и не дојдоа во директен контакт со оган, платениците беа елиминирани во напад со беспилотни летала“, се вели во соопштението на разузнавачката служба.

Русија претходно беше обвинета за регрутирање мажи од други земји да учествуваат во војната против Украина, наводно нудејќи им профитабилни работни места како покритие.

The post Тела на двајца странски државјани пронајдени на украинското бојно поле: „Тие дури и не дошле во директен контакт, биле елиминирани во напад со беспилотни летала“ – потпишале договори со руската војска, а потоа доживеале пекол appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: