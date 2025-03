Телеком донира средства за помош на семејствата во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Во овие предизвикувачки времиња за нашата држава, искрено жалиме за трагично загубените млади животи во несреќата во Кочани и изразуваме длабоко сочувство со нивните семејства и блиски. Нашите мисли и желби се со оние што се повредени, на кои им посакуваме брзо и целосно закрепнување. Македонски Телеком и Дојче Телеком го покажуваат својот заеднички дух со донација од 6 милиони денари на фондот на Црвениот крст на Македонија, со цел да им се помогне и пружи поддршка на семејствата на загинатите и на оние што се повредени.

