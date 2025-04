ТЕЛЕФОНИТЕ И КОМПЈУТЕРИТЕ ЌЕ БИДАТ ИЗЗЕМЕНИ ОД ЦАРИНИТЕ НА ТРАМП

0 SHARES Сподели Твитни

Паметните телефони и компјутерите нема да бидат опфатени со новите американски царини за кинески производи, според последните насоки од Царинската и гранична заштита на САД.

Одлуката следува откако претседателот Доналд Трамп претходно овој месец воведе царини од 145% за низа производи од Кина, потег што се очекуваше да има значително влијание врз технолошките компании како „Епл“, која ги произведува своите „Ајфон“ телефони и повеќето други уреди во Кина.

Новите упатства за царините вклучуваат изземање и за други електронски уреди и компоненти, како што се лаптопи, полупроводници, соларни ќелии, екрани за телевизори со рамен панел, УСБ-стикови, мемориски картички и ССД-дискови за складирање податоци.

Иако овие производи може во иднина да подлежат на дополнителни давачки, се очекува тие да бидат пониски од стапката од 145% што беше првично наметната од администрацијата на Трамп за стоки од Кина.

