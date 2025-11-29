Телефон пронајден во ќелијата на Нехат Нухи – Обвинет за „Онкологија“

0 SHARES Сподели Твитни

При рочиштето за случајот „Онкологија“, обвинителството соопшти дека при претрес во затворската ќелија на поранешниот економски директор на клиниката, Нехат Нухи, бил пронајден мобилен телефон. Двајцата обвинети во случајот – поранешните директори Виктор Васев и Нухи – остануваат во притвор.

Нухи во судницата тврдеше дека телефонот не му припаѓа и дека го нашол во ќелијата.

„Телефонот не е мој, го најдов таму. Го користев само за апликации, затоа што како човек имам потреба од контакт со семејството,“ изјави обвинетиот, додавајќи дека полицијата се однесувала недостојно за време на претресот.

Судењето продолжи со сведочење на вработена задолжена за финансиското и шалтерското работење на клиниката. Таа посочи дека Нухи ѝ ја одзел надлежноста за подготовка на налози кон добавувачите, а дека поранешниот директор Васев не побарал дополнителни средства од Фондот за здравствено осигурување, што резултирало со сериозни долгови.

Одбраната возврати дека сведокот има конфликт на интереси, бидејќи нејзиниот сопруг бил вработен во веледрогерија, како и дека била незадоволна од прераспоредување на работното место. Според адвокатот Боби Спирковски, нејзините искази биле „субјективни и мотивирани од лични емоции“.

Обвинението ги товари Васев и Нухи дека со незаконски набавки и присвојување лекови ја оштетиле државата за околу 36 милиони евра.

