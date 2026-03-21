Телото во Зрновци било обезглавено !

Телото на жената кое беше пронајдено во фаза на распаѓање, во кочанското село Зрновци било обезглавено и без други делови на телото. Полицијата, пожарникарите и обвинителството денеска го пребаруваа поширокиот терен околу местото викано Ѓошевски Орев, во близина на Зрновска Река. Жената сè уште не е идентификувана.

Неофицијално, се истражува и дали врз кадаверот влијаел човек или животни.

Од МВР соопштија дека пријавата за телото пристигнала околу 10:40 часот во СВР Штип, по што веднаш биле преземени мерки за увид и расчистување на случајот.

Во истрагата се вклучи и јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Кочани, кој излегол на терен и наредил понатамошни дејствија.

Обдукцијата треба да помогне да се утврдат причините за смртта, но и временската рамка во која таа настапила. Тоа е клучно и за идентификацијата и за насоката во која ќе се движи истрагата.

Жителите во Зрновци се потресени и велат, никој од нивното село не бил пријавен за исчезнат, ниту пак се барал.