Телохранителот на Мицкоски осуден на условна казна за семејно насилство, се изјасни за виновен пред судот

Основниот кривичен суд донесе одлука врз основа на признанието на вината на Р.Р. од Шестата управа, кој беше дел од обезбедувањето на премиерот, Христијан Мицкоски, кој беше обвинет за кривично дело „Телесна повреда“ по член 130 став 2, во врска со став 1 од Кривичниот законик.

На денешното рочиште, обвинетиот се изјасни за виновен, по што Судот донесе одлука со која му изрече условна казна.Според одлуката, обвинетиот Р.Р. е осуден на условна казна затвор од една година и шест месеци. Оваа казна нема да се изврши доколку осуденото лице не стори ново кривично дело во рок од три години.

Правниот заклучок и пресудата беа донесени врз основа на признанието на вината дадено од обвинетиот за време на судската постапка.Според полицискиот билтен, инцидентот се случил на 2 мај.

„На 2 мај во 23:00 часот, полициски службеници од Полициската станица во Скопје го лишија од слобода Р.Р. од Скопско, постапувајќи по претходна пријава од неговата 37-годишна сопруга. Таа пријавила дека бил физички нападнат во семејниот дом, дека му се заканувале и дека му бил оштетен мобилниот телефон“, се вели во билтенот на МВР.

