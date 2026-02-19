Темната страна на карневалот во Рио: Полуголи жени ги нишаат колковите, облини се шeтаат наоколу а зад сцената пекол!

0 SHARES Сподели Твитни

Карневалот во Рио започна пред 3 дена и ќе трае до 21 февруари. Фотографиите од Бразил патуваат низ светот. Сè е околу музиката и доброто расположение, нели?

Кулминацијата на карневалот во Рио се одржа во Самбадромот каде вчера самба училиштата се натпреваруваа на парадата. Натпреварувањето продолжува и денес.

Парадата на шампионите е закажана за 21 февруари, а бројните аранжмани вклучуваат посета на познатите плажи на Копакабана и статуата на Христос Спасителот.

Во 2023 година, карневалот во Рио се врати на старите патеки по пандемијата на Ковид-19, поради што фестивалот не беше организиран во 2020 и 2021 година, а во 2022 година се одржа само за локалните жители и под одредени други ограничувања. Покрај прославата на враќањето во старите денови, карневалот ја прослави и победата на Луиз Инасио Лула да Силва од левичарската Работничка партија на претседателските избори во октомври 2022 година, над Жаир Болсонаро, кој е обвинет за автократија.

Фестивалот доби свое продолжение, костимите се исклучително провокативни, жените со рамена излегуваат јавно со откриени гради. „Карневал на животот и слободата“, се користи за да се опише настанот, кој го посетуваат огромен број луѓе.

Сепак, беше истражена и другата страна на манифестацијата. Воопшто не весело. Така, Вивиен Мораис Фереира Гимарае, која работи како уличен продавач на брза храна, а претходно танцувала на Карневалот како претставник на училиштето „Унидос до Порто да Педра“, изјави дека поради начинот на кој биле претставени танчерките, како и бројните предрасуди, таа и другите танчерки биле изложени на навреди, па некои сугерирале дека се занимаваат со проституција.

Рајане да Силва Фереира, танчерка која го претставуваше училиштето за самба „Академикос до Салгеиро“ и која верува дека танчерите на карневалот се „претерано сексуализирани“, претходно ја изрази својата загриженост.

Фернанда Флорентино, претставничка на неколку танцови училишта, истакна дека сексуалното вознемирување на танчерите не е ограничено само на карневалските настапи.

Семејниот живот на самба танчерите е често полн со компликации. На пример, Рајане на крајот се развела од својот сопруг, кој бил против нејзината љубов кон карневалското танцување.

Претставничката на училиштето за самба „Унидос де Вила Изабел“ раскинала со своето момче: „Ми рече да бирам помеѓу карневалот и него. Карневалот е мојот живот, па затоа го избрав карневалот“, објавува qcostarica.com.

Д-р Розане Борхес, која предава новинарство на Универзитетот во Сао Паоло, рече дека сликата за жената често е сексуализирана до степен на вулгарност на карневалот и забележа дека постои расна дискриминација против танчерките, како што е вообичаено во бразилското општество.

Пред неколку години, карневалот беше најавен со ужасна статистика: над 500 случаи на расизам, сексизам и хомофобија и повеќе од 200 пријави за грабежи и обиди за силување. Прашањето е колку непријавени случаи имало. Полициските извештаи покажаа дека од 2015 година, насилството врз жените за време на фестивалот се зголемило за неверојатни 174 проценти. Бразилскиот фотограф Жулиен Албукерке се обиде да ги овековечи тие моменти.

Оваа година, Рио е сè за танцување, веселба и женствени облини. Она што треба да се направи за приказната за карневалот да биде сосема поинаква е прашање на кое властите се чини дека воопшто не обрнуваат внимание. Вистината останува во позадина, а „еуфоричните“ фотографии се издвојуваат како главна вест.

