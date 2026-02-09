Тендерот за полициски униформи е откажан

0 SHARES Сподели Твитни

– Тендерот за нови полициски униформи е откажан. Причината, според медиумите, е тоа што компанијата чија понуда беше избрана за „јакни“ и „теренски униформи“ за редовната полиција, немала доволен број вработени и затоа доставила техничка поддршка од фирма од Србија. Причината за откажувањето е тоа што во тендерската документација, меѓу другите критериуми, Министерството за внатрешни работи побарало понудувачите да имаат сопствен технички капацитет и минимален број од 50 вработени за производство на јакни, како и 100 вработени за теренска униформа.

Компанијата „Мега спорт“ во својата понуда наведе дека го исполнува овој услов, но не самостојно, туку преку таканаречената техничка поддршка од српската компанија „Луш Текстил“.

Сепак, според Комисијата за жалби по јавни набавки, во таков случај, српската фирма требало да биде претставена како подизведувач, што не било сторено.Најдобрата понуда за јакни и теренски униформи, која била откажана, била во вредност од 6,1 милион евра. Министерството за внатрешни работи не кажува како ќе постапат. Огласот за јавна набавка објавен од Министерството за внатрешни работи имал четири дела – јакни, теренски униформи, чизми и чевли. Државната комисија за жалби по јавни набавки донела одлука со која ја прифатила жалбата на компанијата „Микеј Интернешнл“ и го поништила изборот на Министерството за внатрешни работи во деловите – теренски униформи и „јакни“.

